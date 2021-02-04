В Верховном суде судятся с Зеленским из-за санкций против каналов Медведчука

Блокировка телеканалов. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n149979-v-verhovnom-sude-sudyatsya-s-zelenskim-iz-za-sankciy-protiv-kanalov-medvedchuka.html

Ракурс

Виктор Медведчук, владелец заблокированных пророссийских каналов, оказался не единственным человеком, которого возмутил указ президента Владимира Зеленского.

В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два иска от граждан, которые оспаривают указ президента № 43/2021, предусматривающий введение санкций против «правой руки» Медведчука Тараса Козака и его телеканалов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ответчиком по делу выступает президент Украины Владимир Зеленским, третьим лицом — Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а истцом — адвокат Павел Попков, третьими лицами — юридические лица, подпадающие под санкции.

Как известно, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов Тараса Козака — человека из окружения кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Напомним, ранее мы сообщали, что Виктор Медведчук, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», и его соратники, представили резолюцию, в которой требуют импичмента президента Владимира Зеленского.

В партии считают, что блокировка пророссийских телеканалов, принадлежащих партнеру Виктора Медведчука — Тарасу Козаку — является нападением на демократию, свободу слова и является попыткой установить диктатуру.