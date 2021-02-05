На Донбассе снова началась война – Аваков. Фото: Діло

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Война на Донбассе продолжается — последнюю неделю на фронте наблюдается обострение, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Президент был вынужден Хомчака немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют снайперские обстрелы, действуют минометы. Война идет, — прокомментировал министр в эфире «Право на власть».

Министр намекнул, что на решение о введении санкций в отношении телеканалов связанных с кумом Путина Виктора Медведчуком, надо смотреть через призму обострения на Донбассе.

С помощью денег, заработанных, в частности, на территории ДНР … Денег, которые пришли оттуда, финансируется ряд наших СМИ. Это недопустимая ситуация. И я здесь прошу не путать свободу слова и пропагандистский яд, который мы получаем путем финансирования государством-агрессором, — добавил Аваков.

Напомним, по поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил и других военных формирований в 2021 году Офис президента начал проверку готовности военных частей ВСУ, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

4 февраля вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня, ранив украинского военного возле Пивденного, сообщают в штабе ООС.

Наемники осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников с миномета и стрелкового оружия вблизи Пивденного. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Сейчас ему оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении.

Кроме того, возле Крымского был зафиксирован факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений. Также поблизости Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

А недалеко от населенного пункта Павлополь враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Недалеко от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Напомним, Россия в ТКГ выступила против закона о деоккупации Донбасса. Российский представитель на переговорах Борис Грызлов заявил, что принятие такого закона якобы будет означать односторонний выход Киева из минских соглашений.