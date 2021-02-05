Зеленський влаштував вечірку у свій день народження попри заклики до карантину (ВІДЕО)

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Ракурс

Президент Володимир Зеленський відсвяткував свій день народження у фешенебельній квартирі товариша Ігоря Коломойського Тімура Міндіча.

Попри заклики глави держави до громадян, аби ті дотримувалися карантину, Зеленський 29 січня, тобто через чотири дні після свого дня народження, влаштував святкування, яке тривало майже вісім годин і зібрало понад 20 гостей, повідомили «Схеми» у своєму розслідуванні.

Вже майже рік Україна живе в умовах карантину, який передбачає обмеження різного рівня. Увесь цей час українська влада закликають українців неухильно їх дотримуватись. Але самі вони часто заплющують очі на існуючі обмеження, які самі ж і запроваджують, — написав у Фейсбук автор розслідування Михайло Ткач.

Зеленський регулярно закликає українців бути відповідальними й обов’язково носити маски.

Завершення локдауну не означає завершення війни проти коронавірусу, — сказав президент в одному із відео звернень до громадян у січні.

Святкування відбулося у столичній квартирі співвласника студії «Квартал-95» Міндіча у Києві.Жоден з гостей не був у захисній масці. Зеленський покликав на свято першого помічника президента Сергія Шефіра, керівника ОП Андрія Єрмака, його заступника Кирила Тимошенка і, ймовірно, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова. На свято завітали учасники «Кварталу 95» Євген Кошовий, Олександр Пікалов, Олена Кравець, Міка Фаталов, Валерій Жидков, Степан Казанін, Артем Гагарін.

Пікалов підтвердив інформацію про святкування, але зазначив, що коли він там був, «там не було одночасно стільки осіб».

Автор розслідування звернувся до головного санітарного лікаря України. Віктор Ляшко підтвердив, що святкування у квартирі в компанії понад 20 осіб є порушенням, за яке варто викликати поліцію.

Зеленський та Міндіч раніше спільно володіли кількома компаніями, які входять до складу групи «Квартал 95».

Крім того, у розслідуванні йдеться про те, що начальник Управління державної охорони, який відповідає за безпеку перших осіб держави, заявляє, що «карантину немає", а ресторани в Конча-Заспі продовжили таємно приймати відвідувачів під час локдауну, коли це було заборонено. Поліція, яка мала б стежити за неухильним виконанням закону, приїжджала на виклики і не втручалась.