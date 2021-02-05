Електронні трудові книжки узаконили нардепи

https://racurs.ua/ua/n149996-elektronni-trudovi-knyjky-uzakonyly-nardepy.html

Ракурс

Цифрові трудові книжки узаконили у Верховній Раді. Нардепи 5 лютого ухвалили закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі».

Він запроваджує облік праці громадянина в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб.

У документі прописано механізм накопичення, обробки та використання інформації про трудову діяльність людини, зокрема, для підтвердження стажу та призначення пенсій.

Закон змінює декілька законів і, зокрема, Кодекс законів про працю України.

За ухвалення норми про електронні трудові книжки в цілому проголосували 265 нардепів.

Закон урегульовує автоматичне призначення пенсії за віком через особистий кабінет особи на е-порталі Пенсійного фонду.

Нардепи передбачили п’ятирічний перехідний період, під час якого можна буде користуватися як паперовою трудовою книжкою, так і електронною.

Скановані чи оцифровані копії трудових книжок, копії інших документів до Пенсійного фонду вноситимуть працівник і роботодавець із використанням електронного підпису. Після цього роботодавець видає працівнику оригінал паперової трудової книжки. За бажанням працюючого роботодавці зобов’язані вносити в неї записи.