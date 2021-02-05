Віце-президент “Енергоатому” співпрацював з окупантами Криму — нардеп

https://racurs.ua/ua/n149995-vice-prezydent-energoatomu-spivpracuvav-z-okupantamy-krymu-nardep.html

Ракурс

Гео Лерос, колишній нардеп зі «Слуги народу», 5 лютого під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді поцікавився у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, чому віце-президент «Енергоатаму» Якоб Хартмут має громадянство іншої країни.

У мене запитання до прем'єр-міністра. Як так сталося, що фактично друга людина в атомній енергетиці України, віце-президент «Енергоатаму» Якоб Хартмут, є громадянином іншої держави, який навіть був у наглядовій раді «Мосенерго». І разом з урядом Росії є акціонером та отримує дивіденди від компанії «Федеральна мережа компаній Єдиної енергетичної системи», що будувала й експлуатує енергоміст Таманського півострова з Росією. Коли цю людину звільнять і коли буде скликана РНБО й будуть накладені санкції на цю людину, — запитав Лерос.

Шмигаль відповів, що всі призначення у держкомпанії відбуваються, згідно з чинним законодавством України.

Щодо керівництва «Енергоатому» — всі призначення відбуваються, згідно з чинним законодавством, всі керівники проходять спеціальні перевірки і призначаються виключно за наявності таких підстав, — заявив прем'єр-міністр.



Зазначимо, що на офіційній Фейсбук-сторінці «Енергоатаму» остання згадка про Якоба Хартмута — це його привітання з новорічними та різдвяними святами.