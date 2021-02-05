Провести судову реформу вимагають у Разумкова західні посли

Дмитро Разумков, фото: Znaj.ua

https://racurs.ua/ua/n149994-provesty-sudovu-reformu-vymagaut-u-razumkova-zahidni-posly.html

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Посли країн «великої сімки» (G7) під час зустрічі з головою Верховної ради України Дмитром Разумковим наголосили на необхідності проведення в нашій державі комплексної судової реформи, яка також охоплює Вищу раду правосуддя.

Про це повідомляється на сторінці послів G7 у Твіттері.

Також дипломати наголосили на необхідності посилення антикорупційних інституцій і заходів і високо оцінили позитивні кроки в питанні реформи Служби безпеки України.

Посли G7 були раді почути про плани Верховної Ради з підтримки реформ цього року, — наголошується в повідомленні.

Разумков сьогодні, 5 лютого, відсутній на засіданні Верховної Ради, його проводить заступник спікера Руслан Стефанчук.

Нещодавно з послами G7 зустрівся президент України Володимир Зеленський. Під час цієї зустрічі також обговорювалося питання судової реформи в Україні.