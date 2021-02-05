Провести судебную реформу требуют у Разумкова западные послы

Провести судебную реформу требуют у Разумкова западные послыhttps://racurs.ua/n149994-provesti-sudebnuu-reformu-trebuut-u-razumkova-zapadnye-posly.htmlРакурс
Послы стран «большой семерки» (G7) во время встречи с главой Верховной Рады Украины Дмитрием Разумковым подчеркнули необходимость проведения в нашем государстве комплексной судебной реформы, которая также охватывает Высший совет правосудия.
Об этом сообщается на странице послов G7 в Твиттере.
Также дипломаты отметили необходимость усиления антикоррупционных институтов и мер и высоко оценили положительные шаги в вопросе реформы Службы безопасности Украины.
Послы G7 были рады услышать о планах Верховной Рады по поддержке реформ в этом году, — подчеркивается в сообщении.
Разумков сегодня, 5 февраля, отсутствует на заседании Верховной Рады, его проводит заместитель спикера Руслан Стефанчук.
Недавно с послами G7 встретился президент Украины Владимир Зеленский. Во время этой встречи также обсуждался вопрос судебной реформы в Украине.