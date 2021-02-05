В Минздраве сомневаются в готовности украинцев вакцинироваться от COVID-19. Фото: olvica.kiev.ua

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Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться в феврале — в Минздраве обеспокоены количеством людей, которые боятся прививок.

Министерство может предоставить доступ к вакцинам от коронавируса 21 млн граждан, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов 5 февраля в Верховной Раде.

Почти 21 млн — гражданам, находящимся в группах риска, мы должны до осени предоставить доступ к бесплатной вакцине. Если мы говорим о 21 млн, то до осени мы планируем это сделать, все возможности у нас для этого будут, — сказал он.

Глава Минздрава подчеркнул, что сейчас бесплатно вакцинироваться готовы менее 50% населения Украины.

Есть проблема — количество людей, которое готово к вакцинации. Я думаю, вы видели цифры социологических исследований, что на сегодня только 43−45% людей готовы к бесплатной вакцинации, — сказал министр.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что вакцинацию будут проводить мобильные бригады на базе пунктов прививок.

Будет создано около 350 бригад. В состав бригады будет входить один врач, один резервный врач, две медсестры, одна резервная медицинская сестра и один водитель. Всего в них будет задействовано около 2 тыс. 200 специалистов, — сообщил Ляшко.

Госпредприятие «Укрвакцина» способно принять на склад и хранение одновременно до 30 млн доз вакцины.

25 заведений в областных центрах имеют необходимые мощности складов для хранения вакцины в объеме трехмесячной потребности. На районном уровне — 490 пунктов смогут хранить вакцину до 2−4 недель.

В рамках первой волны вакцинации в Украине будет использован препарат Pfizer. Компания в ближайшее время подаст документы на регистрацию своей вакцины в Украине.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на 5 февраля подхватили 4 тыс. 923 человека, среди них — 230 детей и 222 медработника.