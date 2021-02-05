У МОЗ сумніваються в готовності українців вакцинуватися від COVID-19. Фото: olvica.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n149993-u-moz-sumnivautsya-v-gotovnosti-ukrayinciv-vakcynuvatysya-vid-covid-19.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні має початися в лютому — у МОЗ занепокоєні кількістю людей, які бояться щеплень.

Міністерство може надати доступ до вакцин від коронавірусу 21 млн громадян, розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов 5 лютого у Верховній Раді.

Майже 21 млн — громадянам, які знаходяться у групах ризику, ми повинні до осені надати доступ до безкоштовної вакцини. Якщо ми говоримо про 21 млн, то до осені ми плануємо це зробити, всі можливості у нас для цього будуть, — сказав він.

Степанов підкреслив, що зараз безкоштовно вакцинуватися готові менше ніж 50% населення України.

Але є проблема — кількість людей, яка готова до вакцинації. Я думаю, ви бачили цифри соціологічних досліджень, що на сьогодні лише 43−45% людей готові до безкоштовної вакцинації, — наголосив він.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що вакцинацію проводитимуть мобільні бригади на базі пунктів щеплень.

Буде створено близько 350 бригад. До складу бригади входитиме один лікар, один резервний лікар, дві медичні сестри, одна резервна медична сестра та один водій. Всього в них буде задіяно близько 2 тис. 200 фахівців, — повідомив Ляшко.

Держпідприємство «Укрвакцина» здатне прийняти на склад і зберігання одночасно до 30 млн доз вакцини.

25 закладів в обласних центрах мають необхідні потужності складів для зберігання вакцини в обсязі тримісячної потреби. Щодо районного рівня — 490 пунктів зможуть зберігати вакцину до 2−4 тижнів.

У рамках першої хвилі вакцинації в Україні буде використаний препарат Pfizer. Компанія найближчим часом подасть документи на реєстрацію своєї вакцини в Україні.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на 5 лютого підхопили ще 4 тис. 923 людини, серед них — 230 дітей та 222 медпрацівники.