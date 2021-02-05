Коронавірус у світі продовжує поширюватися. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n149990-vakcynaciya-vid-koronavirusu-koly-svit-povernetsya-do-normalnogo-jyttya-sprognozuvaly-eksperty.html

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Коронавірус у світі продовжує поширюватися — нинішні темпи вакцинації дозволять повернутися до звичного життя не раніше ніж через сім років.

Для цього необхідно буде прищепити 75% населення планети. У середньому у світі зараз вакцинують близько 4,5 млн осіб на добу, повідомляє Bloomberg.

При таких темпах потрібні роки, щоб досягти значного рівня глобального імунітету, — пише видання.

При цьому зазначається, що найближчим часом можуть з’явитися нові вакцини від інших виробників, що прискорить процес вакцинації.

Зараз найвищий відсоток вакцинації спостерігається в Ізраїлі — він дозволить повернутися до нормального життя через два місяці.

У Великій Британії темпи вакцинації дозволять повернутися до звичного життя за шість місяців, у США — до кінця 2021 року, а в країнах Європи — через 2−4 роки.

Нагадаємо, команда Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка проводить розслідування походження коронавірусу, не виключає можливості, що вірус міг з’явитися з лабораторії в Ухані.