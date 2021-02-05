Коронавирус в мире продолжает распространяться. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n149990-vakcinaciya-ot-koronavirusa-kogda-mir-vernetsya-k-normalnoy-jizni-sprognozirovali-eksperty.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться — нынешние темпы вакцинации позволят вернуться к привычной жизни не раньше чем через семь лет.

Для этого необходимо будет привить 75% населения планеты. В среднем в мире сейчас вакцинируют около 4,5 млн человек в сутки, сообщает Bloomberg.

При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета, — пишет издание.

При этом говорится, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.

Сейчас самый высокий процент вакцинации наблюдается в Израиле — он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца.

В Великобритании темпы вакцинации позволят вернуться к привычной жизни за шесть месяцев, в США — до конца 2021 года, а в странах Европы — через 2−4 года.

Напомним, команда Всемирной организации здравоохранения, которая проводит расследование происхождения коронавируса, не исключает возможности, что вирус мог появиться из лаборатории в Ухане.