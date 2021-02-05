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Партнерские роды из-за COVID-19 никто не запрещал, это самодеятельность на местах — Степанов

Партнерские роды из-за COVID-19 никто не запрещал, это самодеятельность на местах — Степанов

5 фев 2021, 11:07
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Почему сотни семей в Украине столкнулись с ограничением прав на партнерские роды якобы из-за вспышки коронавируса, поинтересовались нардепы у министра здравоохранения Максима Степанова во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде 5 февраля.

Глава Минздрава подтвердил, что запрет на партнерские роды — это самодеятельность в регионах.


Мы уже проводили соответствующие совещания… Никаких ограничений, подчеркиваю, никаких ограничений (на партнерские роды — ред.), не было установлено в нашем государстве. Единственная вещь, которая существовала, что при поступлении в учреждение здравоохранения, — надо было сделать тест. Сейчас, когда у нас уже есть быстрые тесты на коронавирус, это делается за 15 мин. Все эти тесты закуплены за государственные средства — почти 6 млн тестов, которые, в частности, были распределены и на родильные дома. Мы еще дополнительно дадим соответствующее разъяснение Министерства здравоохранения и еще раз посмотрим, каким образом нормативно обязать (медучреждения — ред.), чтобы не было таких вещей, как отмена партнерских родов, — заявил Степанов с трибуны парламента в пятницу.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем женщинам, у которых даже подтверждена коронавирусная инфекция, рожать вместе со своими партнерами. В Украине из 7 тыс. рожениц — 79% рожали на партнерских родах.

Источник: Ракурс


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