Алексей Навальный, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n149988-v-rossii-vnezapno-umer-zamglavracha-bolnicy-gde-lejal-otravlennyy-novichkom-navalnyy.html

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В России умер замглавврача по анестезиологии и реанимации больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска, в которой в августе 2020 года лежал отравленный оппозиционер Алексей Навальный, которому стало плохо во время пассажирского авиарейса в самолете.

55-летний медик Сергей Максимишин умер в результате сердечного приступа, сообщает издание «Открытие медиа» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

В ведомстве отмечают, что сердечный приступ произошел, когда медик находился на рабочем месте в своей операционной, его поместили в реанимацию, где он умер.

Никаких особых подоплек нет. Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году, — заверили в пресс-службе ведомства.

Первые признаки отравления у Навального появились 20 августа 2020 года, когда он находился в самолете, который направлялся из Томска в Москву.

Самолет совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали в местную больницу, где ввели в искусственную кому. Главный врач омской больницы тогда заявлял, что у Навального нарушение обмена веществ и не обнаружены следы яда.

Местные медики сначала отказывались давать разрешение на перевозку Навального медицинским самолетом в Германию. Самолет с Навальным прибыл в Берлин лишь 22 августа.

Немецкие медики впоследствии заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим ядом группы «Новичок».

Напомним, журналисты установили, что Навального отравили восемь сотрудников российской Федеральной службы безопасности.