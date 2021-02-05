У Росії раптово помер один з керівників лікарні, де лежав отруєний «Новичком» Навальний

Олексій Навальний, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n149988-u-rosiyi-raptovo-pomer-odyn-z-kerivnykiv-likarni-de-lejav-otruienyy-novychkom-navalnyy.html

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У Росії помер заступник головного лікаря з анестезіології та реанімації лікарні швидкої медичної допомоги № 1 Омська, у якій у серпні 2020 року лежав отруєний опозиціонер Олексій Навальний, котрому стало зле під час пасажирського авіарейсу.

55-річний медик Сергій Максимишин помер в результаті серцевого нападу, повідомляє видання «Открытие медиа» з посиланням на прес-службу регіонального мінохоронздоров’я.

У відомстві зазначають, що серцевий напад стався, коли медик перебував на робочому місці у своїй операційній, його помістили до реанімації, де він помер.

Ніякого особливого підґрунтя немає. Людина хворіла, переживала за своїх родичів, він поховав батьків в цьому році, — запевнили в прес-службі відомства.

Перші ознаки отруєння у Навального з’явилися 20 серпня 2020 року, коли він перебував у літаку, котрий прямував з Томська в Москву.

Літак здійснив екстрену посадку в Омську, Навального госпіталізували до місцевої лікарні, де ввели у штучну кому. Головний лікар омської лікарні тоді заявляв, що у Навального порушення обміну речовин і не виявлено слідів отрути.

Місцеві медики спочатку відмовлялися давати дозвіл на перевезення Навального медичним літаком до Німеччини. Літак з Навальним прибув до Берліна лише 22 серпня.

Німецькі медики згодом заявили, що Навального отруїли нервово-паралітичною отрутою групи «Новичок».

Нагадаємо, журналісти встановили, що Навального отруїли восьмеро співробітників російської Федеральної служби безпеки.