Критерії нового адаптивного карантину повідомили в уряді

https://racurs.ua/ua/n149987-kryteriyi-novogo-adaptyvnogo-karantynu-povidomyly-v-uryadi.html

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Адаптивний карантин, який планує запровадити Кабінет міністрів, матиме принаймні два критерії. Локальні обмеження запроваджуватимуться у випадках, коли навантаження на медичну систему збільшуватиметься так, що може призвести до її колапсу.

Про нові критерії адаптивного карантину розповів 5 лютого у Верховній Раді під час години запитань до уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він заявив, що жорсткі обмеження «червоного кольору» запровадять в конкретному регіоні, якщо, наприклад, у ньому буде заповнено 65% ліжок з під'єднаним до них киснем.

Інший критерій — зростання на понад 50% кількості госпіталізованих впродовж семи днів.

У таких випадках регіональні комісії епідбезпеки запровадять «червону» зону до моменту стабілізації ситуації.

Нагадаємо, що Кабмін раніше анонсував запровадження адаптивного карантину, який має замінити локдаун, що закінчився в Україні 24 січня. Очільник Кабміну Денис Шмигаль повідомляв, що карантин в країни продовжать щонайменше до 30 квітня.