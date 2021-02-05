Курс долара в Україні опустився до мінімуму з початку року. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/ua/n149986-kurs-dolara-v-ukrayini-opustyvsya-do-minimumu-z-pochatku-roku-infografika.html

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Офіційний курс гривні на 5 лютого встановив Національний банк України — він становить 27 грн 88 коп. за 1 дол.

У порівнянні з попереднім днем курс гривні зріс на 10 коп., інформує НБУ.

Офіційні курси гривні стосовно інших валют встановлені на рівні:

долар — 27,88 грн за 1 дол.,

євро — 33,45 грн за 1 євро.

Офіційний курс долара знижується п’ятий день поспіль і опустився до мінімуму з початку року.

За день курс просів з ранкових 27,93/27,95 грн до 27,845/27,86 грн до кінця сесії.

І це попри те, що Нацбанк сьогодні вийшов на торги з інтервенцією з купівлі долара і досить довго «пилососив» валюту за курсом нижче порога у 27,87 грн.

За прогнозом групи ICU, до кінця лютого курс гривні може зміцнитися досить відчутно, досягнувши 27,5 грн за 1 дол.

Водночас у сценарії розвитку економіки, розробленому в уряді, до 2024 року очікується поступове зростання середньої вартості американської валюти до 28,8 грн за 1 дол. за оптимістичним сценарієм і до 29,7 грн за 1 дол. — за песимістичним.

В гіршому випадку, на кінець 2024 року обмінний курс перетне позначку в 30 грн за 1 дол., а в кращому — не буде більше ніж 29,2 грн за 1 дол.

Значення курсу гривні до долара багато у чому залежить від ситуації з цінами на експортні та імпортні товари, а також від того, наскільки привабливою буде економіка України для іноземних інвесторів, — йдеться у прогнозі.



Нагадаємо, в The Economist, де традиційно в січні публікують рейтинг індексу Біг-Мака, порахували, що реальна ціна долара в Україні — приблизно 11 грн.