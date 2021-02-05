Курс доллара опустился до минимума с начала года. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n149986-kurs-dollara-opustilsya-do-minimuma-s-nachala-goda-infografika.html

Ракурс

Официальный курс гривны на 5 февраля установил Национальный банк Украины — он составляет 27 грн 88 коп. за 1 долл.

По сравнению с предыдущим днем курс гривны вырос на 10 коп., информирует НБУ.

Официальные курсы гривны относительно других валют установлены на уровне:

доллар — 27,88 грн за 1 долл.,

евро — 33,45 грн за 1 евро.

Официальный курс доллара снижается пятый день подряд и опустился до минимума с начала года.

За день курс просел с утренних 27,93/27,95 грн до 27,845/27,86 грн до конца сессии.

И это несмотря на то, что Нацбанк сегодня вышел на торги с интервенцией по покупке доллара и довольно долго «пылесосил» валюту по курсу ниже порога в 27,87 грн.

По прогнозу группы ICU, до конца февраля курс гривны может укрепиться достаточно ощутимо, достигнув 27,5 грн за 1 долл.

В то же время в сценарии развития экономики, разработанном в правительстве, к 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн за 1 долл. по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн за 1 долл. — по пессимистическому.

В худшем случае, к концу 2024 года обменный курс пересечет отметку в 30 грн за 1 долл., а в лучшем — не будет больше 29,2 грн за 1 долл.

Значение курса гривны к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов, — говорится в прогнозе.



Напомним, в The Economist, где традиционно в январе публикуют рейтинг индекса Биг-Мака, посчитали, что реальная цена доллара в Украине — примерно 11 грн.