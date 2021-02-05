Критерии нового адаптивного карантина сообщили в правительстве

https://racurs.ua/n149987-kriterii-novogo-adaptivnogo-karantina-soobschili-v-pravitelstve.html

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У адаптивного карантина, который планирует ввести Кабинет министров, будет по крайней мере два критерия. Локальные ограничения введут в случаях, когда нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться так, что может привести к ее коллапсу.

О новых критериях адаптивного карантина рассказал 5 февраля в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству министр здравоохранения Максим Степанов.

Он заявил, что жесткие ограничения «красного цвета» введут в конкретном регионе, если, например, в нем будет заполнено 65% коек с подключенным к ним кислородом.

Другой критерий — рост на 50% количества госпитализированных в течение семи дней.

В таких случаях региональные комиссии эпидбезопасности введут «красную» зону до момента стабилизации ситуации.

Напомним, что Кабмин ранее анонсировал введение адаптивного карантина, который должен заменить локдаун, закончившийся в Украине 24 января. Глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщал, что карантин в страны продлят как минимум до 30 апреля.