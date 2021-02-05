Партнерські пологи через COVID-19 ніхто не забороняв, це самодіяльність на місцях — Степанов

https://racurs.ua/ua/n149989-partnerski-pology-cherez-covid-19-nihto-ne-zaboronyav-ce-samodiyalnist-na-miscyah-stepanov.html

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Чому сотні родин в Україні зіштовхнулися з обмеженням прав на партнерські пологи нібито через спалах коронавірусу, поцікавилися нардепи у міністра охорони здоров’я Максима Степанова під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді 5 лютого.

Очільник МОЗ підтвердив, що заборона на партнерські пологи — це самодіяльність в регіонах.

Ми вже проводили відповідні наради… Жодних обмежень, наголошую, жодних обмежень (на партнерські пологи — ред.), не було встановлено у нашій державі. Єдина річ, яка існувала, що при поступанні у заклад охорони здоров’я, — треба було зробити тест. Зараз, коли у нас вже є швидкі тести на коронавірус, це робиться за 15 хв. Всі ці тести закуплені за державні кошти — майже 6 млн тестів, які, зокрема, були розподілені й на пологові будинки. Ми ще додатково дамо відповідне роз’яснення від Міністерства охорони здоров’я і ще раз подивимося, яким чином нормативно зобов’язати (медзаклади — ред.), щоб не було таких речей як скасування партнерських пологів, — заявив Степанов з трибуни парламенту у п’ятницю.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує усім жінкам, у яких навіть підтверджено коронавірусну інфекцію, народжувати разом з чоловіками. В Україні з 7 тис. породілль — 79% народжували на партнерських пологах.