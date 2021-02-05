Сенцов в третий раз стал отцом, фото — О.Сенцов

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Ракурс

Олег Сенцов 5 февраля в третий раз стал отцом. Режиссер и бывший политзаключенный на своей странице в Фейсбук опубликовал фото с младенцем на руках.

44-летний Сенцов коротко подписал фото: «Дочь Эмма».

У бывшего политзаключенного Кремля, освобожденного из российской колонии при обмене в 2019 году, было двое детей — 18-летняя дочь Алина и 16-летний сын Владислав, у которого аутизм.

С женой Аллой режиссер развелся в 2016 году. Она осталась в Крыму и приняла аннексию.

Дочь Алина встречала Сенцова в аэропорту после освобождения из плена. Год назад к Сенцову в Киев переехали его мама и сын.