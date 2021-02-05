Сепаратисты на Запорожье агитировали за возрождение СССР, фото: DDK.DN.UA

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На Запорожье разоблачили группу пророссийских сепаратистов, которые по заказу российских кураторов должны были пропагандировать среди населения идею возрождения Советского Союза и планировали создать фейковые «органы советской власти».

Разоблаченные сепаратисты входили в одно из пророссийских радикальных движений, выступающих за «возрождение обновленных республик СССР». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В планы сепаратистов входило:

пропагандировать среди населения идею возвращения в «правовое поле СССР»;

обратиться в органы власти с официальными заявлениями о якобы желание граждан восстановить Украинскую ССР;

провести фейковые «всесоюзные выборы» для создания альтернативных органов управления всех уровней.

восстановить СССР путем проведения «открытого волеизъявления народа».

Согласно планам сепаратистов, официальные органы государственной власти Украины должны были сложить полномочия в пользу «новоизбранной советской власти», отмечают в СБУ.

Организатор этой ячейки сепаратистов уже даже обратилась в органы власти с официальным заявлением об открытии в одном из поселков региона «избирательного участка» для проведения фейковых волеизъявления.

«Она также требовала финансирования за счет местного бюджета, чиновники которого еще должны были способствовать проведению «выборов», — отмечает пресс-центр СБУ.

Во время обыска по месту жительства женщины изъяли:

компьютерную технику;

агитационные материалы;

документацию с подтверждением преступной деятельности.

Продолжаются следственно-оперативные действия в рамках начатого ранее уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса.

Напомним, в прошлом году пограничники предотвратили въезд на территорию Украины мужчины, который утверждал, что является гражданином Советского Союза. Он также обвинял пограничников в государственной измене по советскому законодательству и призвал к переходу на сторону СССР.