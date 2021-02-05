Сепаратисти на Запоріжжі агітували за відродження СРСР, фото: DDK.DN.UA

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На Запоріжжі викрили групу проросійських сепаратистів, які на замовлення російських кураторів мали пропагувати серед населення ідею відродження Радянського Союзу і планували створити фейкові «органи радянської влади».

Викриті сепаратисти входили до одного з проросійських радикальних рухів, який виступає за «відродження оновлених республік СРСР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

До планів сепаратистів входило:

пропагувати серед населення ідею повернення у «правове поле СРСР»;

звернутися до органів влади з офіційними заявами про нібито бажання громадян відновити Українську РСР;

провести фейкові «всесоюзні вибори» для створення альтернативних органів управління всіх рівнів.

відновити СРСР через проведення «відкритого волевиявлення народу».

Згідно з планами сепаратистів, офіційні органи державної влади України мали скласти повноваження на користь «новообраної радянської влади», зазначають у СБУ.

Організатор цього осередку сепаратистів вже навіть звернулася до органів влади з офіційною заявою щодо відкриття в одному з селищ регіону «виборчої дільниці» для проведення фейкового волевиявлення.

Вона також вимагала фінансування за рахунок місцевого бюджету, посадовці якого ще мали сприяти проведенню «виборів», — зазначає прес-центр СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання жінки вилучили:

комп’ютерну техніку;

агітаційні матеріали;

документацію з підтвердженням злочинної діяльності.

Тривають слідчо-оперативні дії в межах розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, торік прикордонники запобігли в’їздові на територію України чоловіка, який стверджував, що є громадянином Радянського Союзу. Він також звинувачував прикордонників у державній зраді за радянським законодавством та закликав до переходу на бік СРСР.