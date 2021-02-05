СБУ не дала «відродити СРСР» на Запоріжжі — сепаратистів зупинили (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n149991-sbu-ne-dala-vidrodyty-srsr-u-zaporijji-separatystiv-zupynyly-video.htmlРакурс
На Запоріжжі викрили групу проросійських сепаратистів, які на замовлення російських кураторів мали пропагувати серед населення ідею відродження Радянського Союзу і планували створити фейкові «органи радянської влади».
Викриті сепаратисти входили до одного з проросійських радикальних рухів, який виступає за «відродження оновлених республік СРСР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.
До планів сепаратистів входило:
- пропагувати серед населення ідею повернення у «правове поле СРСР»;
- звернутися до органів влади з офіційними заявами про нібито бажання громадян відновити Українську РСР;
- провести фейкові «всесоюзні вибори» для створення альтернативних органів управління всіх рівнів.
- відновити СРСР через проведення «відкритого волевиявлення народу».
Згідно з планами сепаратистів, офіційні органи державної влади України мали скласти повноваження на користь «новообраної радянської влади», зазначають у СБУ.
Організатор цього осередку сепаратистів вже навіть звернулася до органів влади з офіційною заявою щодо відкриття в одному з селищ регіону «виборчої дільниці» для проведення фейкового волевиявлення.
Вона також вимагала фінансування за рахунок місцевого бюджету, посадовці якого ще мали сприяти проведенню «виборів», — зазначає прес-центр СБУ.
Під час обшуку за місцем проживання жінки вилучили:
- комп’ютерну техніку;
- агітаційні матеріали;
- документацію з підтвердженням злочинної діяльності.
Тривають слідчо-оперативні дії в межах розпочатого раніше кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, торік прикордонники запобігли в’їздові на територію України чоловіка, який стверджував, що є громадянином Радянського Союзу. Він також звинувачував прикордонників у державній зраді за радянським законодавством та закликав до переходу на бік СРСР.