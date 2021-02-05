Сенцов втретє став батьком, фото — О.Сенцов

https://racurs.ua/ua/n149992-sencov-vtretie-stav-batkom-foto.html

Ракурс

Олег Сенцов 5 лютого втретє став батьком. Режисер та колишній політв’язень на своїй сторінці у Фейсбук опублікував фото із немовлям на руках.

44-річний Сенцов коротко підписав фото: «Донька Емма».

В колишнього політв’язня Кремля, звільненого із російської колонії під час обміну у 2019 році, було двоє дітей — 18-річна донька Аліна і 16-річний син Владислав, у якого аутизм.

З дружиною Аллою режисер розлучився у 2016 році. Жінка залишилася у Криму та прийняла анексію.

Дочка Аліна зустрічала Сенцова в аеропорту після звільнення з полону. Рік тому до Сенцова в Київ переїхали його мама і син.