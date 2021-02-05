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Ракурс
Сенцов втретє став батьком, фото — О.Сенцов

Сенцов втретє став батьком (ФОТО)

5 лют 2021, 11:51
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Олег Сенцов 5 лютого втретє став батьком. Режисер та колишній політв’язень на своїй сторінці у Фейсбук опублікував фото із немовлям на руках.

44-річний Сенцов коротко підписав фото: «Донька Емма».

Сенцов втретє став батьком, фото — О.Сенцов

В колишнього політв’язня Кремля, звільненого із російської колонії під час обміну у 2019 році, було двоє дітей — 18-річна донька Аліна і 16-річний син Владислав, у якого аутизм.


З дружиною Аллою режисер розлучився у 2016 році. Жінка залишилася у Криму та прийняла анексію.

Дочка Аліна зустрічала Сенцова в аеропорту після звільнення з полону. Рік тому до Сенцова в Київ переїхали його мама і син.

Джерело: Ракурс


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