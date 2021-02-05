Вице-президент «Энергоатома» сотрудничал с оккупантами Крыма — нардеп

https://racurs.ua/n149995-vice-prezident-energoatoma-sotrudnichal-s-okkupantami-kryma-nardep.html

Ракурс

Гео Лерос, бывший нардеп из «Слуги народа», 5 февраля во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде поинтересовался у премьер-министра Дениса Шмыгаля, почему вице-президент «Енергоатама» Якоб Хартмут имеет гражданство другой страны.

У меня вопрос к премьер-министру. Как так случилось, что фактически второй человек в атомной энергетике Украины, вице-президент «Енергоатама» Якоб Хартмут является гражданином другого государства, который даже был в наблюдательном совете «Мосэнерго». И вместе с правительством России является акционером и получает дивиденды от компании «Федеральная сеть компаний Единой энергетической системы», которая строила и эксплуатирует энергомост Таманского полуострова с Россией. Когда этого человека уволят и когда будет созвано СНБО и будут наложены санкции на этого человека, — спросил Лерос.

Шмыгаль ответил, что все назначения в госкомпании осуществляются, согласно действующему законодательству Украины.

О руководстве «Энергоатома» — все назначения происходят, согласно действующему законодательству, все руководители проходят специальные проверки и назначаются исключительно при наличии таких оснований, — заявил премьер-министр.



Отметим, что на официальной Фейсбук-странице «Енергоатама» последнее упоминание о Якобе Хартмуте — это его поздравление с новогодними и рождественскими праздниками.