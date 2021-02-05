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Ракурс
Электронные трудовые книжки узаконили нардепы

Электронные трудовые книжки узаконили нардепы

5 фев 2021, 12:35
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Цифровые трудовые книжки узаконили в Верховной Раде. Нардепы 5 февраля приняли закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».

Он вводит учет труда гражданина в электронной форме в реестре застрахованных лиц.

В документе прописан механизм накопления, обработки и использования информации о трудовой деятельности человека, в частности, для подтверждения стажа и назначения пенсий.

Закон изменяет несколько законов, в частности, Кодекс законов о труде Украины.

За принятие нормы об электронных трудовых книжках в целом проголосовали 265 нардепов.

Закон регулирует автоматическое назначение пенсии по возрасту в личном кабинет лица на е-портале Пенсионного фонда.


Нардепы предусмотрели пятилетний переходный период, во время которого можно будет пользоваться как бумажной трудовой книжкой, так и электронной.

Сканированные или оцифрованные копии трудовых книжек, копии других документов в Пенсионный фонд смогут вносить работник и работодатель с использованием электронной подписи. После этого работодатель выдает работнику оригинал бумажной трудовой книжки. По желанию работающего работодатели обязаны вносить в нее записи.

Источник: Ракурс


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