Электронные трудовые книжки узаконили нардепыhttps://racurs.ua/n149996-elektronnye-trudovye-knijki-uzakonili-nardepy.htmlРакурс
Цифровые трудовые книжки узаконили в Верховной Раде. Нардепы 5 февраля приняли закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме».
Он вводит учет труда гражданина в электронной форме в реестре застрахованных лиц.
В документе прописан механизм накопления, обработки и использования информации о трудовой деятельности человека, в частности, для подтверждения стажа и назначения пенсий.
Закон изменяет несколько законов, в частности, Кодекс законов о труде Украины.
За принятие нормы об электронных трудовых книжках в целом проголосовали 265 нардепов.
Закон регулирует автоматическое назначение пенсии по возрасту в личном кабинет лица на е-портале Пенсионного фонда.
Нардепы предусмотрели пятилетний переходный период, во время которого можно будет пользоваться как бумажной трудовой книжкой, так и электронной.
Сканированные или оцифрованные копии трудовых книжек, копии других документов в Пенсионный фонд смогут вносить работник и работодатель с использованием электронной подписи. После этого работодатель выдает работнику оригинал бумажной трудовой книжки. По желанию работающего работодатели обязаны вносить в нее записи.