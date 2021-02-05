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Ракурс
Пролет ракеты Falcon 9 зафиксировали на видео. Фото: flickr.com

Эффектный пролет ракеты Falcon 9 на фоне Луны зафиксировали на видео

5 фев 2021, 16:00
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Компания Илона Маска SpaceX (Спейс Икс) 4 февраля вывела на орбиту 18 партию спутников Starlink.

Фотограф Тревор Мальманн поймал на видео момент, когда тяжелая ракета-носитель Falcon 9 (Фалькон) пролетала на фоне Луны. Эффектные кадры полета ракеты Илона Маска СМИ и пользователи интернета опубликовали в YouTube.

Как известно, SpaceX развивает проект глобального спутникового интернета Starlink и доставляет в космос микроспутники своей ракетой «Фалькон». У Маска отмечали, что система Starlink обеспечивает скорость интернета в 100 Мбит/сек. А еще в августе 2020 года тестирование показало скорость в 60 Мбит/сек. В документах SpaceX сообщается, что этой системой уже пользуются более 10 тыс. пользователей.

Скриншот с видео


Напомним, 4 февраля состоялся 108-й запуск ракеты-носителя Falcon 9. Эта ракета доставила на орбиту еще 60 спутников системы Starlink. После выполненной миссии ракета мягко опустилась на баржу-платформу Of Course I Still Love You в 600 км от места старта. Корабли SpaceX поймали и обтекатель ракеты.

Источник: Ракурс


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