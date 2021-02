Проліт ракети Falcon 9 зафіксували на відео. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n150013-prolit-rakety-falcon-9-pryamo-pered-misyacem-zafiksuvaly-na-video.html

Ракурс

Компанія Ілона Маска SpaceX (Спейс Ікс) 4 лютого вивела на орбіту 18 партію супутників Starlink.

Фотограф Тревор Мальманн упіймав на відео момент, коли важка ракета-носій Falcon 9 (Фалькон) пролітала на тлі Місяця. Ефектні кадри польоту ракети Ілона Маска ЗМІ та користувачі інтернету опублікували в YouTube.

Як відомо, SpaceX розвиває проект глобального супутникового інтернету Starlink і доставляє в космос мікросупутники своєю ракетою «Фалькон». У Маска зазначали, що система Starlink забезпечує швидкість інтернету у 100 Мбіт/с. А ще в серпні 2020 року тестування показало швидкість у 60 Мбіт/с. Вдокументах SpaceX повідомляється, що цією системою вже користуються понад 10 тис. користувачів.

Нагадаємо, 4 лютого відбувся 108-й запуск ракети-носія Falcon 9. Ця ракета доставила на орбіту ще 60 супутників системи Starlink. Після виконаної місії ракета м’яко опустилася на баржу-платформу Of Course I Still Love You за 600 км від місця старту. Кораблі SpaceX зловили й обтічник ракети.