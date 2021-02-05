Тимошенко і Медведчук зберігають кошти в банку, яким володіла сім’я лідера БЮТ — Лещенко

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Юлія Тимошенко, нардеп і лідер фракції «Батьківщина» у Верховній Раді, має рахунки в банку, де також зберігають свої кошти кум Путіна Віктор Медведчук, його дружина Оксана Марченко і власник заблокованих каналів, проросійський нардеп Тарас Козак.

Про це 5 лютого в Телеграм повідомив колишній нардеп Сергій Лещенко.

Юлія Тимошенко впродовж трьох днів так і не прокоментувала накладення санкцій на телеканали Медведчука… Тимошенко і Медведчука вже тривалий час пов’язує співпраця і навіть особисті стосунки. Так, персональні банківські рахунки Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також власника каналів Тараса Козака були відкриті в банку, яким на той момент володіла родина Тимошенко. Йдеться про «Укрбудінвестбанк», де, згідно з останньою декларацією, зберігає свої гроші і Юлія Тимошенко з Сергієм Власенком, — написав Лещенко.

Екс-нардеп нагадав, що на одному з телеканалів Медведчука лідер БЮТ нещодавно «зробила серію виступів в режимі максимальної лояльності».

Незабаром Тимошенко вийде з коментарем, де закамуфльовано засудить закриття каналів, -зазначив Лещенко.

Нагадаємо, у лютому Володимир Зеленський ухвалив рішення запровадити санкції проти телеканалів Newsone, «112 Україна» і ZIK, які пов’язані з проросійським нардепом Віктором Медведчуком.