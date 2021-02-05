Погода в Україні. Фото: http://vin.gov.ua/

https://racurs.ua/ua/n150009-shtormove-poperedjennya-v-ukrayini-yaki-regiony-nakryie-snigom-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 7−8 лютого погіршиться — оголошено штормове попередження.

7 лютого у Львівській, Івано-Франківській областях очікується значний сніг, на Закарпатті — сніг з дощем. На дорогах утримається ожеледиця, пориви вітру 15−20 м/с, повідомляє український Гідрометцентр.

8 лютого у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильний сніг, пориви вітру 15−20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 20−30 см, в Рівненській, Волинській, Львівській областях — 30−40 см).

В Карпатах та у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях очікується сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпеки).

7−8 лютого в Україні, крім Закарпаття та півдня Одещини, очікується значне зниження температури.

Такі погодні умови призведуть до перебоїв енергопостачання в окремих населених пунктах, порушення, а на окремих ділянках доріг в Рівненській, Волинській, Львівській областях — припинення руху автотранспорту.

У Києві відновлюють роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах, розповів мер міста Віталій Кличко.

Він повідомив, що за попередній період, коли в січні були сильні морози, пунктами обігріву на залізничних вокзалах скористалися понад 1 тис. 200 людей.

Додаткові пункти обігріву працюватимуть доки триватимуть сильні морози.