США більше не відступатимуть перед агресією Росії — Байден

https://racurs.ua/ua/n150008-ssha-bilshe-ne-vidstupatymut-pered-agresiieu-rosiyi-bayden.html

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Джо Байден, президент США назвав головним напрямком зовнішньої політики Вашингтона — протистояння просуванню авторитаризму, яке нині відбувається у світі за участі Росії та Китаю.

Про це американський лідер заявив під час першого виступу з питань зовнішньої політики у Держдепартаменті у четвер 4 лютого.

Я хочу, щоб світ сьогодні почув: Америка повернулася. Дипломатія знову в центрі нашої зовнішньої політики… Американське лідерство має гідно зустріти цей новий момент просування авторитаризму, включно зі зростаючими амбіціями Китаю конкурувати зі США та рішучістю Росії завдати шкоди та зруйнувати нашу демократію, — наголосив Байден у своїй промові.

Президент США додав, що Вашингтон вестиме зовнішню політику, засновану на захисті свободи, відстоюванні рівних можливостей, поваги до верховенства права та гідного ставлення до кожної людини.

Я чітко дав зрозуміти президенту РФ Путіну в манері, дуже відмінній від мого попередника, що дні, коли США відступали перед агресивними діями Кремля — втручаннями у наші вибори, кібератаками, отруєннями їхніх громадян — минули. Ми без вагань підвищимо ціну для Росії і захищатимемо наші життєві інтереси і наш народ… І ми будемо більш ефективними у відносинах з Москвою, коли працюватимемо в коаліції і в координації з іншими партнерами-однодумцями, — пообіцяв Байден.

Нагадаємо, Байден підписав низку геополітичних указів, зокрема, спрямованих на відновлення програми прийому біженців в США (підняв квоту на біженців до 125 тис. в наступному році і скасував політику адміністрації Дональда Трампа, яка була спрямована на посилення критеріїв і надмірну перевірку біженців), захист і просування прав ЛГБТ-спільноти по всьому світу, а також модернізацію політики в області національної безпеки США і зміну структури Ради нацбезпеки.