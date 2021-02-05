Затримано організаторів міжнародного угруповання фальшивомонетників, фото: СБУ

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Ракурс

На Київщині затримали організаторів та активних учасників міжнародного угруповання, яке здійснювало виготовлення та збут великих сум фальшивих доларів.

Відповідні фальшиві банкноти не розпізнавав як підробку пристрій для перевірки грошей, повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми даними слідства, до цього угруповання входили кілька мешканців різних областей України та декілька іноземців.

Фальшиві банкноти вони збували за 50% від номінальної вартості долара США, «клієнтів» підшукували через особисті зв’язки.

Правоохоронці провели 17 обшуків, в результаті яких виявили:

25 тис. підроблених доларів;

кліше та обладнання для виготовлення підробок;

вогнепальну зброю;

гроші, отримані злочинним шляхом.

Вирішується питання щодо повідомлення п’ятьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України. За це правопорушення законодавство передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Суд проситимуть обрати для затриманих запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці викрили міжрегіональну групу фальшивомонетників, у якої конфіскували сотні тисяч фальшивих гривень.