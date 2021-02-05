Затримані протестувальники в Росії штовхали автозак, що заглох

https://racurs.ua/ua/n150006-zatrymani-protestuvalnyky-v-rosiyi-shtovhaly-avtozak-scho-zagloh-video.html

Ракурс

Під час протестів у Росії, викликаних арештом та ув’язненням Олексія Навального, російські силовики змусили затриманих штовхати свій автобус-автозак.

Один із транспортних засобів, у якому відвозили затриманих у Москві, не вдавалося завести. У мережі оприлюднили відповідне відео. На ньому видно, як кілька молодих людей штовхають поліцейський автобус, доки той нарешті не завівся.

Тим часом у Санкт-Петербурзі поліцейські з’їли частину їжі, яку волонтери передали затриманим учасникам несанкціонованих акцій на підтримку Навального. Про це повідомив журналіст «Ехо Москви» Арсеній Веснін в своєму Тelegram-каналі.

Згодом журналіст у розмові із Znak.com повідомив, що до відділку поліції № 33 привезли людей із Московського районного суду. Те, що поліцейські не доїли, вони віддали затриманим.

Нагадаємо, що після повернення до Москви опозиціонера Олексія Навального та його затримання по всій Росії прокотилися акції протесту, під час яких були затримані тисячі демонстрантів.