Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Задержанные протестующие в России толкали заглохший автозак

Задержанные протестующие в России толкали заглохший автозак (ВИДЕО)

5 фев 2021, 14:49
999

Во время протестов в России, вызванных арестом и заключением Алексея Навального, российские силовики заставили задержанных толкать свой автобус-автозак.

Один из транспортных средств, в котором увозили задержанных в Москве, не удавалось завести. В сети опубликовали соответствующее видео. На нем видно, как несколько молодых людей толкают полицейский автобус, пока тот наконец не завелся.

Между тем в Санкт-Петербурге полицейские съели часть пищи, которую волонтеры передали задержанным участникам несанкционированных акций в поддержку Навального. Об этом сообщил журналист «Эхо Москвы» Арсений Веснин в своем Тelegram-канале.

Впоследствии журналист в сообщил Znak.com, что в отделение полиции № 33 привезли людей из Московского районного суда. То, что полицейские не доели, они отдали задержанным.


Напомним, что по возвращении в Москву оппозиционера Алексея Навального и его задержания по всей России прокатились акции протеста, во время которых были задержаны тысячи демонстрантов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров