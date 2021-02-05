Задержанные протестующие в России толкали заглохший автозак

https://racurs.ua/n150006-zaderjannye-protestuuschie-v-rossii-tolkali-zaglohshiy-avtozak-video.html

Ракурс

Во время протестов в России, вызванных арестом и заключением Алексея Навального, российские силовики заставили задержанных толкать свой автобус-автозак.

Один из транспортных средств, в котором увозили задержанных в Москве, не удавалось завести. В сети опубликовали соответствующее видео. На нем видно, как несколько молодых людей толкают полицейский автобус, пока тот наконец не завелся.

Между тем в Санкт-Петербурге полицейские съели часть пищи, которую волонтеры передали задержанным участникам несанкционированных акций в поддержку Навального. Об этом сообщил журналист «Эхо Москвы» Арсений Веснин в своем Тelegram-канале.

Впоследствии журналист в сообщил Znak.com, что в отделение полиции № 33 привезли людей из Московского районного суда. То, что полицейские не доели, они отдали задержанным.

Напомним, что по возвращении в Москву оппозиционера Алексея Навального и его задержания по всей России прокатились акции протеста, во время которых были задержаны тысячи демонстрантов.