Минздрав обновил список стран «зеленой» и «красной» зон. Фото: Depositphotos

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Ракурс

Список стран «красной» и «зеленой» зон в пятницу, 5 февраля, обновила Украина.

В «красную» зону вошли 80 стран, сообщают в Министерстве здравоохранения.

В первую десятку попали Португалия, Андорра, Израиль, Испания, Черногория, Чехия, Монако, Словения, США и Ливан.

Также к «красной» зоне относятся все соседи Украины. Туда попала Молдова с показателем 172,3, которая в перечне Минздрава за 29 января единственная из всех соседей была в «зеленой зоне».

Согласно данным Минздрава, среди европейских стран-соседей лучшая эпидситуация — в Венгрии (163,8), тогда как худшая — в Словакии (468,4).

К «зеленой» зоне принадлежат Суринам, Коморские острова, Ливия, Гондурас, Катар, Босния и Герцеговина, Иордания, Турция, Белиз, Эквадор и др.

Всего в перечне Минздрава есть 194 страны.

Все прибывшие в Украину из «красной зоны» обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Напомним, критерии нового адаптивного карантина сообщили в правительстве.