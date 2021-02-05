В «красную» зону попали все соседи Украины — Минздрав обновил список (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150005-v-krasnuu-zonu-popali-vse-sosedi-ukrainy-minzdrav-obnovil-spisok-infografika.htmlРакурс
Список стран «красной» и «зеленой» зон в пятницу, 5 февраля, обновила Украина.
В «красную» зону вошли 80 стран, сообщают в Министерстве здравоохранения.
В первую десятку попали Португалия, Андорра, Израиль, Испания, Черногория, Чехия, Монако, Словения, США и Ливан.
Также к «красной» зоне относятся все соседи Украины. Туда попала Молдова с показателем 172,3, которая в перечне Минздрава за 29 января единственная из всех соседей была в «зеленой зоне».
Согласно данным Минздрава, среди европейских стран-соседей лучшая эпидситуация — в Венгрии (163,8), тогда как худшая — в Словакии (468,4).
К «зеленой» зоне принадлежат Суринам, Коморские острова, Ливия, Гондурас, Катар, Босния и Герцеговина, Иордания, Турция, Белиз, Эквадор и др.
Всего в перечне Минздрава есть 194 страны.
Все прибывшие в Украину из «красной зоны» обязаны или пойти на 14 дней в изоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.
Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.
Напомним, критерии нового адаптивного карантина сообщили в правительстве.