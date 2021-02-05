Аваков «вырастил», дал наградное оружие и поделился с Медведчуком Кивой — Стерненко

https://racurs.ua/n150004-avakov-vyrastil-dal-nagradnoe-orujie-i-podelilsya-s-medvedchukom-kivoy-sternenko.html

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Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины, «вырастил» пророссийского нардепа Илью Киву, отправил его в политику, а также наградил оружием.

Об этом напомнил в Телеграм активист Сергей Стерненко.

Аваков выступил с очень патриотическим спичем против каналов Медведчука. Но, есть одно «но». Это Аваков вырастил Илью Киву и отправил его в политику. Аваков дал психически больному Киве наградное оружие. Аваков дал ранее судимому Киве звание подполковника полиции и несколько руководящих должностей, — заявил Стерненко.

Он также процитировал ответ главы МВД на вопрос во время одного из телеэфиров о том, кто ему дороже — Кива или Зорян Шкиряк (советник Авакова — ред.):

А вам кто дороже — папа или мама?, — ответил глава МВД.

Вследствие договорняка Авакова с Медведчуком Кива стал народным депутатом. Все, что чудит и несет этот питекантроп, является ответственностью Авакова… У Медведчука и Авакова один Кива на двоих, — резюмировал активист.

Напомним, в 2016 году глава МВД наградил тогдашнего начальника Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илью Киву именным пистолетом АПС калибра 9 мм. Об этом Кива написал на своей Фейсбук-странице.

В прошлом году Кива заработал 1,2 млн грн на сдаче в аренду выгребной ямы на Полтавщине.