Аваков “виростив”, дав нагородну зброю й поділився з Медведчуком Кивою — Стерненко

https://racurs.ua/ua/n150004-avakov-vyrostyv-dav-nagorodnu-zbrou-y-podilyvsya-z-medvedchukom-kyvou-sternenko.html

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Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України, «виростив» проросійського нардепа Іллю Киву, відправив його у політику та нагородив його зброєю.

Про це нагадав у Телеграм активіст Сергій Стерненко.

Аваков виступив із дуже патріотичним спічем проти каналів Медведчука. Але є одне «але». Це Аваков виростив Іллю Киву та відправив його у політику. Аваков дав психічно хворому Киві нагородну зброю. Аваков дав раніше судимому Киві звання підполковника поліції та кілька керівних посад, — заявив Стерненко.

Він також процитував відповідь очільника МВС на запитання під час одного з телеефірів щодо того, хто йому дорожчий — Кива чи Зорян Шкіряк (радник Авакова — ред.):

А вам хто дорожчий — папа чи мама?, — відповів глава МВС.

Внаслідок договорняка Авакова із Медведчуком Кива став народним депутатом. Все, що чудить та несе цей пітекантроп, є відповідальністю Авакова… У Медведчука й Авакова один Кива на двох, — резюмував активіст.

Нагадаємо, у 2016 році глава МВС нагородив тодішнього начальника Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції Іллю Киву іменним пістолетом АПС калібру 9 мм. Про це Кива написав на своїй Фейсбук-сторінці.

Торік Ілля Кива заробив 1,2 млн грн на здачі в оренду вигрібної ями на Полтавщині.