Бред Пітт та Анджеліна Джолі, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n150003-andjelina-djoli-prodast-na-aukcioni-podarunok-vid-breda-pitta-foto.html

Ракурс

Анджеліна Джолі, відома голлівудська кіноакторка, продасть на аукціоні дорогий подарунок свого колишнього чоловіка Бреда Пітта.

Йдеться про написану під час Другої світової війни картину тодішнього прем'єр-міністра Великої Британії Вінстона Черчилля «Вежа мечеті Кутубія», повідомляє видання Der Spiegel.

Черчилль був художником-любителем і за все життя створив понад 500 картин.

«Вежа мечеті Кутубія» була написана ним у січні 1943 року в Марокко, де відбувалися секретні переговори лідерів антигітлерівської коаліції.

Ця робота вважається єдиною роботою, створеною Черчиллем під час Другої світової війни. Він подарував її тодішньому президенту США Франкліну Рузвельту.

У 2011 році власником картини стала Джолі. Експерти попередньо оцінюють вартість картини в 3.5 млн дол. США, аукціон відбудеться 1 березня.

Нагадаємо, на початку січня Джолі з доньками помітили в Лос-Анджелесі.