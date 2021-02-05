Як віруси можуть допомогти своїм господарям вижити, розповіли вчені. Фото: indicator.ru

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Віруси можуть допомагати своїм господарям вижити, якщо перебувають у несприятливих умовах середовища.

Вчені з іспанського інституту біології інтеграційних систем продемонстрували, що в деяких випадках віруси можуть допомогти своїм господарям вижити, повідомляє Naked science.

У більшості випадків віруси паразитують на господарях, але іноді можуть і приносити користь. Наприклад, вони допомагають обмінюватися генами деяким водним мікробам.

У 2018 році вчені з’ясували, що рослини, заражені вірусами мозаїки, легше переносять дефіцит води і пересихання.

У новому дослідженні вчені проводили експерименти з різушкою Таля, заражаючи її вірусом мозаїки ріпи.

Виявилося, що такі рослини легше витримують брак вологи і їхні шанси на виживання при цьому на чверть вищі, ніж у неінфікованих сусідів.

У звичайних умовах вірус демонструє класичний патогенез і призводить до загибелі рослин. Однак якщо заражені рослини переживають стрес пересихання, вони залишаються живими, — заявив керівник групи дослідників.

Вчені продовжили експерименти, заражаючи рослину вірусами мозаїки, які розвивалися або у звичайних умовах, або при дефіциті води.

Після цього одні рослини поливали, а інші не отримували достатньої кількості вологи.

В результаті виявилося, що ймовірність загибелі рослини була менша навіть при нормальних умовах, якщо віруси для неї були взяті з умов нестачі води.

Ймовірно, вони якимось чином змінюють активність генів рослини, що полегшує її виживання.

За словами авторів, це перша робота, яка продемонструвала, як фактори зовнішнього середовища здатні різко змінювати поведінку вірусів щодо господарів.