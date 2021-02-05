Как вирусы могут помочь своим хозяевам выжить, рассказали ученые. Фото: indicator.ru

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Вирусы могут помогать своим хозяевам выжить — этому способствуют неблагоприятные условия среды.

Ученые из испанского института биологии интегративных систем продемонстрировали, что в некоторых случаях вирусы могут помочь своим хозяевам выжить, сообщает Naked science.

В большинстве случаев вирусы паразитируют на хозяевах, но иногда могут и приносить пользу. Например, они помогают обмениваться генами некоторым водным микробам.

В 2018 году ученые показали, что растения, зараженные вирусами мозаики, легче переносят дефицит воды и пересыхание.

В ходе нового исследования ученые проводили эксперименты с резуховидкой Таля, заражая ее вирусом мозаики репы.

Оказалось, такие растения легче выдерживают нехватку влаги и их шансы на выживание при этом на четверть выше, чем у неинфицированных соседей.

В обычных условиях вирус демонстрирует классический патогенез и приводит к гибели поливаемых растений. Однако если зараженные растения переживают стресс пересыхания, они остаются живыми, — заявил руководитель группы исследователей.

Ученые продолжили эксперименты, заражая растение вирусами мозаики, которые развивались либо в обычных условиях, либо при дефиците воды.

После этого одни растения поливали, а другие держали при недостаточном количестве влаги.

В результате оказалось, что вероятность гибели растения была меньше даже при нормальных условиях, если вирусы для него были взяты из условий нехватки воды.

Вероятно, они каким-то образом меняют активность генов растения, что облегчает его выживание.

По словам авторов, это первая работа, которая продемонстрировала, как факторы внешней среды способны резко изменять взаимоотношения вирусов и их хозяев.