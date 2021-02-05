Брэд Питт и Анджелина Джоли, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n150003-andjelina-djoli-prodast-na-aukcione-podarok-ot-breda-pitta-foto.html

Ракурс

Анджелина Джоли, известная голливудская киноактриса, продаст на аукционе дорогой подарок своего бывшего мужа Брэда Питта.

Речь идет о написанной во время Второй мировой войны картине тогдашнего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Башня мечети Кутуб», сообщает издание Der Spiegel.

Черчилль был художником-любителем и за всю жизнь создал более 500 картин.

«Башня мечети Кутуб» была написана им в январе 1943 года в Марокко, где происходили секретные переговоры лидеров антигитлеровской коалиции.

Эта работа считается единственной работой, созданной Черчиллем во время Второй мировой войны. Он подарил ее тогдашнему президенту США Франклину Рузвельту.

В 2011 году владельцем картины стала Джоли. Эксперты предварительно оценивают стоимость картины в 3.5 млн долл. США, аукцион состоится 1 марта.

Напомним, в начале января Джоли с дочерьми заметили в Лос-Анджелесе.