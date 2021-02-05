Ракурсhttps://racurs.ua/
Брэд Питт и Анджелина Джоли, фото: «24 канал»
Анджелина Джоли продаст на аукционе подарок от Брэда Питта (ФОТО)https://racurs.ua/n150003-andjelina-djoli-prodast-na-aukcione-podarok-ot-breda-pitta-foto.htmlРакурс
Анджелина Джоли, известная голливудская киноактриса, продаст на аукционе дорогой подарок своего бывшего мужа Брэда Питта.
Речь идет о написанной во время Второй мировой войны картине тогдашнего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля «Башня мечети Кутуб», сообщает издание Der Spiegel.
Черчилль был художником-любителем и за всю жизнь создал более 500 картин.
«Башня мечети Кутуб» была написана им в январе 1943 года в Марокко, где происходили секретные переговоры лидеров антигитлеровской коалиции.
Эта работа считается единственной работой, созданной Черчиллем во время Второй мировой войны. Он подарил ее тогдашнему президенту США Франклину Рузвельту.
В 2011 году владельцем картины стала Джоли. Эксперты предварительно оценивают стоимость картины в 3.5 млн долл. США, аукцион состоится 1 марта.
Напомним, в начале января Джоли с дочерьми заметили в Лос-Анджелесе.
.