Польша. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n149698-polsha-i-chehiya-ostautsya-v-krasnoy-karantinnoy-zone-infografika.html

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Карантинные зоны обновило Министерство здравоохранения. Список стран так называемой «красной» и «зеленой» зон опубликовали в пятницу, 29 января.

Всего в этом списке пока находятся 74 страны. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.













В «красной» COVID-зоне остаются Польша, Венгрия, Хорватия, Словакия, Россия, Германия, Италия, Франция, США, Канада и Великобритания.

Отметим, что в «красной зоне» находятся те страны, где заболеваемость коронавирусом выше, чем в Украине. Лица, которые приезжают из этих стран, должны пойти на двухнедельную самоизоляции с помощью программы «Дома» или в течение суток сделать ПЦР-тест. Можно приехать и с готовым тестом, но он должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до въезда в Украину.

Как известно, в «карантинном» списке приводятся данные по 194 государствам, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Рассчитывается информация о количестве активных случаев инфицирования коронавируса на 100 тыс. населения в каждой стране.

Напомним, ранее мы сообщали, что Польша с понедельника, 28 декабря, меняет правила въезда на свою территорию для украинцев. Изменения предусматривают, что отдельные категории граждан будут освобождены от обязательного пребывания на карантине после въезда в Польшу.