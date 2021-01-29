Польща. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n149698-polscha-ta-chehiya-zalyshautsya-u-chervoniy-karantynniy-zoni-infografika.html

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Карантинні зони оновило Міністерство охорони здоров’я. Список країн так званої «червоної» та «зеленої» зон опублікували у п’ятницю, 29 січня.

Загалом у цьому списку наразі знаходяться 74 країни. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я.







У «червоній» COVID-зоні залишаються Польща, Угорщина, Хорватія, Словаччина, Російська Федерація, Німеччина, Італія, Франція, США, Канада та Велика Британія.

Зауважимо, що у «червоній зоні» знаходяться ті країни, де захворюваність на коронавірус вище, ніж в Україні. Особи, які приїздять із цих країн, повинні піти на двотижневу самоізоляцію за допомогою програми «Вдома» або протягом доби зробити ПЛР-тест. Можна приїхати й з готовим тестом, але він має бути зроблений не раніше ніж за 48 годин до в’їзду в Україну.

Як відомо, у «карантинному» списку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Розраховується інформація про кількість активних випадків інфікування коронавірусом на 100 тис. населення в кожній країні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Польща з понеділка, 28 грудня, змінює правила в’їзду на свою територію для українців. Зміни передбачають, що окремі категорії громадян будуть звільнені від обов’язкового перебування на карантині після в’їзду до Польщі.