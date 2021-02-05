МОЗ оновило список країн «зелених» і «червоної» зон. Фото: Depositphotos

https://racurs.ua/ua/n150005-do-chervonoyi-zony-potrapyly-vsi-susidy-ukrayiny-moz-onovylo-spysok-infografika.html

Ракурс

Список країн «червоної» та «зеленої» зон у п’ятницю, 5 лютого, оновила Україна.

До «червоної» зони увійшли 80 країн, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

До першої десятки потрапили Португалія, Андорра, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Чехія, Монако, Словенія, США та Ліван.

Також до «червоної» зони належать всі сусіди України. Туди потрапила Молдова з показником 172,3, яка в переліку МОЗ за 29 січня єдина з усіх сусідів була в «зеленій зоні».

Згідно з даними МОЗ, серед європейських країн-сусідів найкраща епідситуація — в Угорщині (163,8), тоді як найгірша — у Словаччині (468,4).

До «зеленої» зони належать Суринам, Коморські острови, Лівія, Гондурас, Катар, Боснія і Герцеговина, Йорданія, Туреччина, Беліз, Еквадор тощо.

Загалом у переліку МОЗ є 194 країни.

Усі прибулі до України з «червоної зони» зобов’язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 год до моменту перетину кордону.

Іноземці при в’їзді повинні мати поліс медичного страхування.

Нагадаємо, критерії нового адаптивного карантину в Україні повідомили в уряді.