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Задержаны организаторы международной группировки фальшивомонетчиков, фото: СБУ
У банды фальшивомонетчиков нашли 25 тыс. долларов (ФОТО)https://racurs.ua/n150007-u-bandy-falshivomonetchikov-nashli-25-tys-dollarov-foto.htmlРакурс
На Киевщине задержали организаторов и активных участников международной группировки, которая осуществляла изготовление и сбыт больших сумм фальшивых долларов.
Соответствующие фальшивые банкноты не распознавало как подделку устройство для проверки денег, сообщает пресс-центр СБУ.
По предварительным данным следствия, в эту группировку входили несколько жителей разных областей Украины и несколько иностранцев.
Фальшивые банкноты они сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США, «клиентов» подыскивали через личные связи.
Правоохранители провели 17 обысков, в результате которых обнаружили:
- 25 тыс. поддельных долларов;
- клише и оборудование для изготовления подделок;
- огнестрельное оружие;
- деньги, полученные преступным путем.
Решается вопрос о сообщении пяти задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Суд будут просить избрать для задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, недавно правоохранители разоблачили межрегиональную группу фальшивомонетчиков, у которой конфисковали сотни тысяч фальшивых гривен.
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