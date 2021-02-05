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Ракурс
Задержаны организаторы международной группировки фальшивомонетчиков, фото: СБУ

У банды фальшивомонетчиков нашли 25 тыс. долларов (ФОТО)

5 фев 2021, 14:52
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На Киевщине задержали организаторов и активных участников международной группировки, которая осуществляла изготовление и сбыт больших сумм фальшивых долларов.

Соответствующие фальшивые банкноты не распознавало как подделку устройство для проверки денег, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, в эту группировку входили несколько жителей разных областей Украины и несколько иностранцев.

Фальшивые банкноты они сбывали за 50% от номинальной стоимости доллара США, «клиентов» подыскивали через личные связи.

Правоохранители провели 17 обысков, в результате которых обнаружили:

  • 25 тыс. поддельных долларов;
  • клише и оборудование для изготовления подделок;
  • огнестрельное оружие;
  • деньги, полученные преступным путем.

Решается вопрос о сообщении пяти задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Суд будут просить избрать для задержанных меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержаны организаторы международной группировки фальшивомонетчиков, фото: СБУ

Задержаны организаторы международной группировки фальшивомонетчиков, фото: СБУ

Задержаны организаторы международной группировки фальшивомонетчиков, фото: СБУ

Задержаны организаторы международной группировки фальшивомонетчиков, фото: СБУ


Задержаны организаторы международной группировки фальшивомонетчиков, фото: СБУ

Напомним, недавно правоохранители разоблачили межрегиональную группу фальшивомонетчиков, у которой конфисковали сотни тысяч фальшивых гривен.

Источник: Ракурс


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