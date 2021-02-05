США больше не отступят перед агрессией России — Байден

https://racurs.ua/n150008-ssha-bolshe-ne-otstupyat-pered-agressiey-rossii-bayden.html

Ракурс

Джо Байден, президент США, назвал главным направлением внешней политики Вашингтона — противостояние продвижению авторитаризма, который сейчас происходит в мире с участием России и Китая.

Об этом американский лидер заявил во время первого выступления по вопросам внешней политики в Госдепартаменте в четверг, 4 февраля.

Я хочу, чтобы мир сегодня услышал — Америка вернулась. Дипломатия снова в центре нашей внешней политики… Американское лидерство должно достойно встретить этот новый момент продвижения авторитаризма, включая растущие амбиции Китая конкурировать с США и решимость России нанести вред и разрушить нашу демократию, — отметил Байден в своей речи.

Президент США добавил, что Вашингтон будет вести внешнюю политику, основанную на защите свободы, отстаивании равных возможностей, уважении к верховенству права и достойном отношении к каждому человеку.

Я четко дал понять президенту РФ Путину в манере, очень отличающейся от моего предшественника, что дни, когда США отступали перед агрессивными действиями Кремля — вмешательствами в наши выборы, кибератаками, отравлениями их граждан — в прошлом. Мы без колебаний повысим цену для России и будем защищать наши жизненные интересы и наш народ… И мы будем более эффективными в отношениях с Москвой, когда будем работать в коалиции и в координации с другими партнерами-единомышленниками, — пообещал Байден.

Напомним, Байден подписал ряд геополитических указов, в частности, направленных на восстановление программы приема беженцев в США (о квоте принимаемых беженцев до 125 тыс. в следующем году, об отмене политики администрации Дональда Трампа, которая была направлена на ужесточение критериев и чрезмерную проверку беженцев), защиту и продвижение прав ЛГБТ-сообщества по всему миру, а также модернизацию политики в области национальной безопасности США и изменения структуры Совета нацбезопасности.