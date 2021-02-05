Штормовое предупреждение в Украине — какие регионы накроет снегом (КАРТА)https://racurs.ua/n150009-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-kakie-regiony-nakroet-snegom-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 7−8 февраля ухудшится — объявлено штормовое предупреждение.
7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снегопад, на Закарпатье — снег с дождем. На дорогах удержится гололедица, порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности), сообщает украинский Гидрометцентр.
8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильный снегопад, порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20−30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях — 30−40 см).
В Карпатах и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (I уровень опасности).
7−8 февраля в Украине, кроме Закарпатья и юга Одесской области, ожидается значительное снижение температуры.
Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения в отдельных населенных пунктах, нарушение, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях — прекращение движения автотранспорта.
В Киеве возобновляют работу дополнительные пункты обогрева на Южном и Дарницком железнодорожных вокзалах, рассказал мэр города Виталий Кличко.
Он сообщил, что за предыдущий период, когда в январе были сильные морозы, пунктами обогрева на железнодорожных вокзалах воспользовались больше 1 тыс. 200 человек.
Дополнительные пункты обогрева будут работать пока будут продолжаться сильные морозы.