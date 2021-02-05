Погода в Украине. Фото: http://vin.gov.ua/

https://racurs.ua/n150009-shtormovoe-preduprejdenie-v-ukraine-kakie-regiony-nakroet-snegom-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 7−8 февраля ухудшится — объявлено штормовое предупреждение.

7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снегопад, на Закарпатье — снег с дождем. На дорогах удержится гололедица, порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности), сообщает украинский Гидрометцентр.

8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильный снегопад, порывы ветра 15−20 м/с, метели, снежные заносы (прирост снега 20−30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях — 30−40 см).

В Карпатах и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (I уровень опасности).

7−8 февраля в Украине, кроме Закарпатья и юга Одесской области, ожидается значительное снижение температуры.

Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения в отдельных населенных пунктах, нарушение, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях — прекращение движения автотранспорта.

В Киеве возобновляют работу дополнительные пункты обогрева на Южном и Дарницком железнодорожных вокзалах, рассказал мэр города Виталий Кличко.

Он сообщил, что за предыдущий период, когда в январе были сильные морозы, пунктами обогрева на железнодорожных вокзалах воспользовались больше 1 тыс. 200 человек.

Дополнительные пункты обогрева будут работать пока будут продолжаться сильные морозы.