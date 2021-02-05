Усик розповів, чому він Александр, фото — tickethunt

https://racurs.ua/ua/n150017-usyk-rozpoviv-chomu-vin-aleksandr-video.html

Ракурс

Олександр Усик, зірковий український боксер, пояснив, чому попросив називати себе Александром, а не Олександром.

Усик в інтерв’ю запевнив, з дитинства використовує абревіатуру UA (Усик Александр та Україна), отже, його ім’я треба починати вимовляти з літери «А».

Усик пригадав, що суперечки в мережі навколо його імені почалися відтоді, як американська журналістка поцікавилася після прес-конференції, чому змінили ім’я на табличці з іменем українського боксера.

Спочатку було написано Aleхandr, а потім — Оleхandr. Журналістка запитала, як мені більше подобається. Це міжнародне ім’я. Немає такого, що я українець і мене називають так тільки в Україні. Я відповів, що більше подобається «Александр», оскільки я з дитинства використовую абревіатуру UA — Усик Александр та Україна, — пояснив боксер.

Усик сказав, що придумав таке псевдо у 14 років, але інтернет-блогери роздули цю історію, заявивши, що боксер підтримує росіян.