Емпайр-Стейт-Білдінг повністю перейшов на енергію вітру. Фото: mywowo.net

https://racurs.ua/ua/n150029-legendarnyy-hmarochos-u-nu-yorku-povnistu-zapracuvav-na-energiyi-vitru.html

Ракурс

Емпайр-Стейт-Білдінг, один із найбільш відомих хмарочосів у Нью-Йорку, повністю став працювати від енергії вітру.

Компанія The Empire State Realty Trust, Inc, що володіє цим хмарочосам та іншими багатоповерховими будівлями в Нью-Йорку та штаті Коннектикут, оголосила про підписання трирічного контракту з компаніями Green Mountain Energy та Direct Energy. Ці фірми постачатимуть будівлям відновлювальну енергію — більш ніж 300 млн кВт.год. Цього вистачить, щоб покрити загальне споживання енергії, необхідне для експлуатації будівель. Про це повідомляє The Washington Post.

За інформацією видання, не варто чекати, що Емпайр-Стейт-Білдінг безпосередньо підключать до вітряних турбін. Замість цього компанія фактично платитиме за енергію, отриману з відновлюваних джерел, щоб покрити електроенергію, яку використовує їхня власність.

Зазначається, що перехід на енергію вітру призведе до економії 204 млн кг вуглекислого газу, що еквівалентно видаленню з Нью-Йорка всіх таксі на рік або відключення світла в кожному будинку міста на місяць.

Нагадаємо, в китайському місті Шеньчжень побудують вежі-близнюки Tower C. Хмарочоси, які злиті воєдино та володіють власною мікроекологією, будує команда Zaha Hadid Architects.