Эмпайр-Стейт-Билдинг полностью перешел на энергию ветра. Фото: mywowo.net

https://racurs.ua/n150029-legendarnyy-neboskreb-v-nu-yorke-polnostu-zarabotal-na-energii-vetra.html

Ракурс

Эмпайр-Стейт-Билдинг, один из крупнейших небоскребов в Нью-Йорке, полностью стал работать от энергии ветра.

Компания The Empire State Realty Trust, Inc, владеющая этим небоскребам и другими многоэтажными зданиями в Нью-Йорке и штате Коннектикут, объявила о подписании трехлетнего контракта с компаниями Green Mountain Energy и Direct Energy. Эти фирмы будут поставлять зданиям возобновляемую энергию — более 300 млн кВт.ч. Этого хватит, чтобы покрыть общее потребление энергии, необходимое для эксплуатации зданий. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, не стоит ждать, что Эмпайр-Стейт-Билдинг напрямую подключат к ветряным турбинам. Вместо этого компания фактически заплатит за энергию, полученную из возобновляемых источников, чтобы покрыть электроэнергию, используемую их собственностью.

Отмечается, что переход на энергию ветра приведет к экономии 204 млн кг углекислого газа, что эквивалентно удалению из Нью-Йорка всех такси на год или отключения света в каждом доме города на месяц.

Напомним, в китайском городе Шэньчжэнь построят башни-близнецы Tower C. Небоскребы, которые слиты воедино и обладают собственной микроэкологией, строит команда Zaha Hadid Architects.