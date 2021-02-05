Жена Козака владеет квартирой за 350 млн грн в Москве. Фото: Схемы

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Ракурс

Гражданская жена народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака Наталья Лавренюк купила огромную квартиру в центре Москвы.

Вторая половинка парламентария, владеющего скандальными телеканалами, является владелицей квартиры на 657 кв. м в одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы Knightsbridge Privat Park. Двухуровневая квартира расположена на первом этаже одного из домов комплекса, который находится в 5 км от Кремля. Также жена нардепа владеет четырьмя паркоместами и несколькими подвальными помещениями, которые расположены на территории комплекса. Об этом говорится в журналистском расследовании программы «Схемы».

Отмечается, что на момент приобретения в собственность рыночная стоимость этого жилья составила почти 350 млн грн. Журналисты, ссылаясь на выписку из реестра вещных прав РФ, указывают, что Наталья Лавренюк приобрела это жилье в марте 2020 года. В расследовании говорится, что на вторичном рынке в среднем за один кв. м площади в этом доме просили почти 20 тыс. долл. Таким образом, стоимость квартиры Лавренюк составляла около 13 млн долл.

Несмотря на введение Украиной персональных санкций против соратника Медведчука Тараса Козака, они пока, похоже, никоим образом не касаются значительной части его активов и имущества, хотя входят в сферу его влияния. Потому что юридически компании и недвижимость оформлены на его гражданскую жену, которую он годами не вносит в свою декларацию об имуществе и доходах, хотя этого требует закон, — отмечают журналисты-расследователи.



Напомним, журналисты узнали, что гражданская жена нардепа «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака является владелицей роскошного поместья в населенном пункте Тарасовка в Киевской области.